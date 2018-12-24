Ağaoğlu ameliyat öncesi Onazi'ye moral verdi
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ağaoğlu ameliyat öncesi 'ye moral verdi

Ağaoğlu ameliyat öncesi Onazi'ye moral verdi

Başkanı , mücadelesinde aşil tendonu kopan 'yi ameliyat öncesinde ziyaret etti.

'in 17. haftasında 'u ağırlayan 'da şoku yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında aşil tendonu kopan ve yerini Kucka'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, bugün ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü Başkanı , Onazi'yi ameliyat olduğu hastanede operasyon öncesinde ziyaret ederek moral verdi. Karşılaşmanın ardından Trabzon'dan 'a getirilen 26 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Bu sezon ligde 16 maçta forma giyen Onazi, 2 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.

  1. 24.12.2018 15:46
  2. Güncelleme: 24.12.2018 17:05
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