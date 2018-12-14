Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki kozları Rodallega ve Ekuban
14 Aralık 2018, Cuma
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'un maçındaki kozları Rodallega ve Ekuban

<a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçındaki kozları Rodallega ve Ekuban

'ın yokluğunda bu sezon ilk 11'de forma şansı bulan ve 7 golle takımının en golcü oyuncusu olan Rodallega, 'de 3 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı.

'de art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında ağırlığını hissettiren 'un hafta sonunda ile deplasmanda yapacağı maçta gol güvenceleri ve olacak.

'ın yokluğunda bu sezon ilk 11'de forma şansı bulunan Rodallega, 7 golle takımının en golcü oyuncusu olurken 'de 3 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı.

ekibinin bu sezon 'nin Leeds United Kulübünden satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı da yedek kulübesinden takıma önemli katkı yaptı. oyuncu, ligde attığı 3 gol ile forma giydiği 59 dakikaya 1 gol sığdırdı, son 2 hafta da ve 'a attığı gollerle performans olarak da yükselişe geçti.

RODALLEGA'NIN MAÇLARI

maçında penaltıdan attığı golle 3 haftalık suskunluğunu bozan Kolombiyalı futbolcu, bordo-mavili takımda 'ın yokluğunda daha çok forma şansı bulduğu bu sezonda 7 golle takımının en golcü oyuncusu durumunda.

ekibi, Rodallega'nın gol attığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan topladı.

Kolombiyalı futbolcu 'nın karşısındaki gol istatistiği ise dikkati çekiyor.

'de geçirdiği 3 sezonda da 'a gol atmayı başaran Rodallega, Akhisarspor ve formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, 'de ilk sezonunda (2015-2016) Akhisarspor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.

2016-2017 sezonunda ise 'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.

Rodallega, geçen sezon da ligin ilk yarısında 'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

KULÜBEDEKİ GOLCÜ EKUBAN

Trabzonspor'un oyuncusu , 3 golünü de yedek kulübesinden sahaya girerek attı.

Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan forvet oyuncusu, 10 maçta 177 dakika görev yaptı, 3 gol attı.

, ve maçlarında birer gol atan Ekuban, 59 dakikaya 1 gol sığdırdı. Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti.

  1. 14.12.2018 11:07
  2. Güncelleme: 14.12.2018 15:23
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