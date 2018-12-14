Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlarının bütün enerjilerini takımı desteklemek için kullanmasını istedi.

Ağaoğlu, Beşiktaş maçı öncesi kulübün Twitter hesabından paylaştığı 'zirvede buluşalım" videosuna yer vererek, taraftarlara seslendi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor maçı sonrasında aldıkları tribün cezalarına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar güzel türkülerimiz, marşlarımız varken, küfür ve şiddet içeren tezahüratlar neden? Son iki maçtır kötü tezahürat yüzünden alt tribünlerimiz bir sonraki maç için kapatıldı. Taraftar desteğine en fazla ihtiyacımız olduğu dönemde gereksiz yere bundan mahrum kalıyoruz. Bütün enerjimizi takımımızı desteklemek için kullanalım lütfen. Enerjimizi kötü tezahürata harcayarak tribün kapatma cezası alarak boş yere seyirci desteğinden mahrum kalmayalım. Haydi arkadaşlar, bütün enerjimizi takımımızı desteklemek için kullanalım ve kötü tezahürata son verelim."