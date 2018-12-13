Karadeniz ekibinin gol ayağı Rodallega'nın siyah-beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkat çekiyor. Türkiye'de geçirdiği 4 sezonda da Beşiktaş'a gol atan 3 yaşındaki Kolombiyalı, Akhisar ve Trabzonspor formaları altında Kartal'a karşı çıktığı 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.



Geçen sezon 5 gol atan Rodallega, bu dönem ise daha 15 maçta fileleri 7 kez sarstı.



Beşıktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fırtına dün pas ve şut çalışmaları yaptı. Hafif sakatlığı olan Onazi, Kucka, Sosa ve Abdülkadir Ömür salonda çalıştı.



Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016)



Akhisar'ın evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.



2016-2017'de ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.



Rodallega, geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.