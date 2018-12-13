Rodallega Beşiktaş'ı boş geçmiyor!
Süper Lig’de son 3 maçını kazanarak tırmanışa geçen Trabzonspor’da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Karadeniz ekibinin gol ayağı Rodallega'nın siyah-beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkat çekiyor. Türkiye'de geçirdiği 4 sezonda da Beşiktaş'a gol atan 3 yaşındaki Kolombiyalı, Akhisar ve Trabzonspor formaları altında Kartal'a karşı çıktığı 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Geçen sezon 5 gol atan Rodallega, bu dönem ise daha 15 maçta fileleri 7 kez sarstı.
Beşıktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fırtına dün pas ve şut çalışmaları yaptı. Hafif sakatlığı olan Onazi, Kucka, Sosa ve Abdülkadir Ömür salonda çalıştı.
Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016)
Akhisar'ın evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.
2016-2017'de ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.
Rodallega, geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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