Rodallega Beşiktaş'ı boş geçmiyor!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Rodallega 'ı boş geçmiyor!

Rodallega <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı boş geçmiyor!

’de son 3 maçını kazanarak tırmanışa geçen ’da gözler derbisine çevrildi.

Karadeniz ekibinin gol ayağı Rodallega'nın siyah-beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkat çekiyor. Türkiye'de geçirdiği 4 sezonda da 'a gol atan 3 yaşındaki Kolombiyalı, Akhisar ve formaları altında Kartal'a karşı çıktığı 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Geçen sezon 5 gol atan Rodallega, bu dönem ise daha 15 maçta fileleri 7 kez sarstı.

Beşıktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fırtına dün pas ve şut çalışmaları yaptı. Hafif sakatlığı olan Onazi, Kucka, Sosa ve Abdülkadir Ömür salonda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016)

Akhisar'ın evinde ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.

2016-2017'de ise 'un sahasında 'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.

Rodallega, geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.

  1. 13.12.2018
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