Trabzonspor yağmur altında çalıştı
12 Aralık 2018, Çarşamba
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yağmur altında çalıştı

Trabzonspor yağmur altında çalıştı

, ’in 16. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

'nde, teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana, salonda çalıştıkları belirtilen Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda topa sahip olma oyunları, sonuçlandırmaya yönelik sprintler ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları yaptı.
, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 12.12.2018 18:56
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