Trabzonspor yağmur altında çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, salonda çalıştıkları belirtilen Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda topa sahip olma oyunları, sonuçlandırmaya yönelik sprintler ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 12.12.2018 18:56
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Abdurrahim Albayrak: "O güzel günlere iki hafta kaldı"
Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
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