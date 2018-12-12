Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, salonda çalıştıkları belirtilen Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda topa sahip olma oyunları, sonuçlandırmaya yönelik sprintler ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.