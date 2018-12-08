Trabzonspor'da zirve hesapları başladı!
Trabzonspor hem 33 hafta sonra art arda 3 maç kazanmak hem zirve takibini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in 15. haftasında bugün Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini yenerek üç maçlık seri hasretini sonlandırmak istiyor. Ligin 7'nci haftasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden ancak Erzurumspor ile 0-0 kalarak bu sezon art arda 3 maç kazanma şansını değerlendiremeyen bordo-mavililer, bu kez fırsatı kaçırmak istemiyor. Sırasıyla Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Konyaspor'u da devirerek bu sezon ilk kez galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor. En son geçen sezonun 12. ile 16. haftaları arasında 5 maç art arda galip gelen Fırtına, bugün 3 puan alırsa 33 hafta sonra 3 maç üst üste kazanmış olacak.
BiLET SATIŞI SÜRÜYOR
Taraftar, Konyaspor maçı için bilet alımını sürdürüyor. Şu anda kadar 6 bin biletin satıldığı öğrenilirken, 17 bin kombine ile toplan 23 bin taraftarın karşılaşmayı takip etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe derbisinden dolayı cezalı duruma düşen 5 bin taraftar da biletlerini devredebilecek.
BUGÜN DE ATACAKLAR
İlk 14 haftada 23 gol atan Trabzonspor'da 7 yabancı 17 kez rakip fileleri havalandırdı, gollerin yüzde 73,91'ini kaydetti. Rodallega 6 golle en skorer isim olurken, Novak 3, Nwakaeme, Ekuban ve Sosa ikişer kez fileleri havalandırdı. Onazi ve Amiri ise birer golle skora katkı sağlamayı bildi.
TAKIMIN PARÇASIYIM
Genç stoper Hüseyin Türkmen, Fenerbahçe'den sonra Kayseri maçında da alkışlanmıştı. Artık takımın önemli parçalarından olan 20 yaşındaki savunmacı, "Çıkışımız sürecek. Konya'yı da yeneceğiz. Her geçen gün daha iyi olacağım. Heyecanım artık iyice geçmiş durumda. Kendimi takımın bir parçası olarak hissediyorum" açıklamasını yaptı.
NOVAK: GOLERE DEVAM
Trabzonspor forması giymeye başladığı Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunmacı Filip Novak... Fenerbahçe derbisinde 6. golünü atan Çek sol bek, "İlk işim savunma yapmak ama gol atmak da istiyorum" dedi.
OLCAY: BEN YOK BİZ VAR
Fırtına'nın çalışkan ismi Olcay Şahan, başarının sırrının fedakarlık olduğunu söyledi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ben değil biz denmeye başladığımızda yolun yarısı geçilmiş oluyor. Aidiyet duygusu çok önemli" ifadesini kullandı.
SOSA SEViNCi
Süper Lig'in 15. haftasında bugün Konyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da Jose Sosa sevinci yaşanıyor... Son haftaların formda ismi olan kaptan Sosa kasığında çekme olması nedeniyle birkaç gündür idmanlarda yer almıyordu. 33 yaşındaki Arjantinli yıldıza dün MR çekildi. MR'ı temiz çıkan Sosa antrenmanda da yer aldı. Tangocunun bugün oynamasında herhangi bir engel bulunmuyor.
BAŞKAN PFDK'DA
Başkan Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya verildi. Bu sevkin, internet sitesinden yapılan açıklama nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Konyaspor maçına atanan hakem Mete Kalkavan için, "Birçok maçta puan almamıza engel olan Kalkavan'ın atanmasını anlamadık" denmişti.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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