Ahmet Ağaoğlu tekrar başkan!

Trabzonspor'un 74.Olağan Genel Kurul'u dün başladı. Hayri Gür Salonu'ndaki kongrede üyelere hitap eden başkan Ahmet Ağaoğlu, futbol takımının kadro maliyetini 34 milyon euro'dan 26 milyon euro'ya indirdiklerini açıkladı. "Hedefimiz bunu 10-15 milyon euro'ya çekmek. Bu anlayışı sürdürürsek 5-6 yıl i çinde Trabzonspor'un borçları ödenir" diyen Ağaoğlu, 2010- 11 sezonunun, Trabzonspor'un şeref ve namus davası olduğunu da kaydetti. Kongreye katılım ilk gün 256 kişide kalıdı. Bir ayağı kırık sandalyede oturan başkan Ağaoğlu organizasyon komitesine tepki gösterdi.



YÖNETİM İBRA EDİLDİ



Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Kulübün alacaklar düşüldükten sonra net borcu 987 milyon 698 bin lira olarak açıklandı. 12 aylık bütçe de 749 milyon lira olarak oy birliğiyle onaylandı.



BAŞKANLIK SEÇİMİ BUGÜN



Kongrede başkanlık seçimi bugün yapılacak. Tek aday olan mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 3 yıllığına yeniden seçilmesi kesin. Hayri Gür Salonu'nda 10.00'da başlayacak genel kurulda 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı var.