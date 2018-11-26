Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında Danimarka'nın Midtjylland takımından 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Filip Novak, destan yazmaya devam ediyor. Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki Çek savunmacı, 50'nci attığı golle Fırtına'yı ateşleyen isim oldu. Pereira'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte çok iyi yükselen Novak, etkili kafa vuruşuyla kaleci Harun'u avlarken bordo-mavili forma altındaki 6'ncı golünü kaydetti. Bu sezon 12 maçta forma giyen Çek oyuncu, daha önce Ankaragücü ve Akhisar deplasmanlarında 1'er gol bulmuştu. Novak, geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı 15 maçta da 3 gol atmıştı. Burak Yılmaz ve Rodallega'dan sonra en golcü üçüncü oyuncu pozisyonuna gelen Filip Novak, 2018 yılının en golcü savunmacısı unvanını da korudu. Çek futbolcu maç sonunda galibiyet nedeniyle çok sevinçli olduklarını belirterek, "Gol atmam da ayrı bir mutluluk" diye konuştu.