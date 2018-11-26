Trabzonspor'da Novak en golcü oyuncu! – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da Novak en golcü oyuncu!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Novak en golcü oyuncu!

    maçında bordo-mavili forma altındaki 6. golünü atan , "en golcü defans" unvanını korudu.

    'un geçen sezon devre arasında 'nın Midtjylland takımından 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği , destan yazmaya devam ediyor. derbisine ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki Çek savunmacı, 50'nci attığı golle Fırtına'yı ateşleyen isim oldu. Pereira'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte çok iyi yükselen Novak, etkili kafa vuruşuyla kaleci Harun'u avlarken bordo-mavili forma altındaki 6'ncı golünü kaydetti. Bu sezon 12 maçta forma giyen Çek oyuncu, daha önce Ankaragücü ve Akhisar deplasmanlarında 1'er gol bulmuştu. Novak, geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı 15 maçta da 3 gol atmıştı. ve Rodallega'dan sonra en golcü üçüncü oyuncu pozisyonuna gelen , 2018 yılının en golcü savunmacısı unvanını da korudu. Çek futbolcu maç sonunda galibiyet nedeniyle çok sevinçli olduklarını belirterek, "Gol atmam da ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

    1. 26.11.2018
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