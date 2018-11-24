Karaman, Fenerbahçe maçı şifrelerini verdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçının şifrelerini oyuncularına verdi. Takımın hücum ve savunma mesajlarını iyi okuması gerektiğini vurgulayan Karaman, herkesin birbirine destek olmasını da istedi.
"Herkes birbirine destek olmalı"
Ünal Karaman, sahada takımın savunma ve hücum mesajlarını iyi okuması gerektiğini vurguladı. Oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusuyla hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Sahada hata yapan birinin o hatasını arkadaşlarının kapaması gerektiğine vurgu yapan Karaman, herkesin birbirine yardımcı olmasını istedi.
"Top bizde kalmalı"
Spor Toto Süper Lig'de topa en çok sahip olan takımlardan biri olan ve pas yüzdesiyle ligde önemli bir konumda bulunan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında da bu özelliğini ön plana çıkarmak istiyor. Özellikle ligin ilk haftalarında bulduğu erken gollerle sonuca giden Karadeniz ekibi, sarı-lacivertli takım karşısında da taraftarının desteği ile erken golü bularak rakibini çözmeyi planlıyor. Teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin analizlerini yapan Ünal Karaman, rakibin eksik yönlerini tespit ederken, disiplinden kopmadan topun kendilerinde kalmasının önemine de vurgu yapıyor."
- 24.11.2018 11:51
- Güncelleme: 24.11.2018 12:06
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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