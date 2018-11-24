Karaman, Fenerbahçe maçı şifrelerini verdi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Karaman, maçı şifrelerini verdi

    Karaman, Fenerbahçe maçı şifrelerini verdi

    Trabzonspor Teknik Direktörü , maçının şifrelerini oyuncularına verdi. Takımın hücum ve savunma mesajlarını iyi okuması gerektiğini vurgulayan Karaman, herkesin birbirine destek olmasını da istedi.

    'in 13. haftasında yarın Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede ile karşılaşacak olan Trabzonspor, zorlu müsabakanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdü. Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşında kazanarak hem 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak, hem de ligde 4 hafta sonra 3 puanla tanışmak istiyor.

    "Herkes birbirine destek olmalı"
    , sahada takımın savunma ve hücum mesajlarını iyi okuması gerektiğini vurguladı. Oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusuyla hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Sahada hata yapan birinin o hatasını arkadaşlarının kapaması gerektiğine vurgu yapan Karaman, herkesin birbirine yardımcı olmasını istedi.

    "Top bizde kalmalı"
    Spor Toto Süper Lig'de topa en çok sahip olan takımlardan biri olan ve pas yüzdesiyle ligde önemli bir konumda bulunan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında da bu özelliğini ön plana çıkarmak istiyor. Özellikle ligin ilk haftalarında bulduğu erken gollerle sonuca giden ekibi, sarı-lacivertli takım karşısında da taraftarının desteği ile erken golü bularak rakibini çözmeyi planlıyor. Teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin analizlerini yapan Ünal Karaman, rakibin eksik yönlerini tespit ederken, disiplinden kopmadan topun kendilerinde kalmasının önemine de vurgu yapıyor."
    1. 24.11.2018 11:51
    2. Güncelleme: 24.11.2018 12:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaman, Fenerbahçe maçı şifrelerini verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN