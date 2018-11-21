Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, TSYD Trabzon Şubesi'nin düzenlediği Spor Masası programının konuğu oldu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Takımına güvendiğini belirten 52 yaşındaki hoca "Biz Fenerbahçe derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Kendi oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Elimdeki malzemeyi en iyi şekilde hazırlayıp sahaya çıkartmakla yükümlüyüm. Onu yapacağım ve getirisi-götürüsünü maç günü göreceğiz. Gerçekleri bilirsiniz ve gerçekleri görerek hazırlık yaparsanız bunu anlayışla karşılarım. Gaye üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Bugün Trabzonspor adına biz iyi futbol oynatalım diye buradayız. Bizim yeteneklerimizden şüphe duymazsanız, daha iyi bir Trabzonspor'u oluştururuz" diye konuştu.



ORTAYA BiR UCUBE ÇIKAR

Camianın tüm lige ''Maç maç'' bakması gerektiğini vurgulayan Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Bu takım taraftarın takımıdır. Sahip çıkıp çıkmamak tamamen onların tercihi. Ama taraftar birçok gerçeği de bilerek hareket etmeli. Hiçbir oyuncumuzun sorunu, sıkıntısı yok. Dünyanın en güzel heykellerinden, en güzel parçaları alıp bir heykelde buluşturamazsınız. Ortaya bir ucube çıkar. Bu şehrin karakteri öyle olmalı ki binlerce fındığın arasından en iyisini bulmalıyız. Kavgada yüksek ses çıkartan insanlara bakıp zaman kaybedecek biri değilim. Hem 'tek forvet mi, çift forvet mi?' tartışmaları vardı. Bakış açınızda bir adalet olmalı. Çok önemli değil, çeker gideriz. 'Rızkı veren Allah'tır' deriz önümüze bakarız.''



PEREiRA KAPTAN YAPTI



Kaptanlık konusunda teknik direktör Ünal Karaman, ''Daha önceki dönem içerisinde de bir kaptanlık hususu olmuştu. Sosa ve Pereira'nın kaptanlığı gündeme gelmişti. Pereira için bir beklenti vardı. Kendisiyle konuştuk ve Pereira istediği için Sosa birinci kaptanımız oldu. Pereira da ikinci kaptanımız. Yusuf Yazıcı'yı da 3.kaptan yaptık." ifadelerini kullandı.



5-0 BiZ KAZANIRDIK



"Sız geçen seneden sadece 2 oyuncunun parasıyla transfer dönemi geçirmişsiniz. Kamp dönemleri içerisinde transferleri yapamamışsınız, izleme komiteniz oluşmamış ve mütevazı bütçelerle bir kadro yapmışsınız. Buna bağlı olarak 'uçtuk -kaçtık, şampiyon olacağız' diyorsanız öyle bir dünya yok arkadaşlar. Malatyaspor'a 5-0 yenildik ama aynı skorla biz de kazanabilirdik."



HERKES BÜYÜK



Karaman, lige bakış açısını da şöyle açıkladı: ''Eğer biz Fenerbahçe derbisine diğer maçlardan çok farklı bir hazırlık ve motivasyonla hazırlanırsak bize 'neden önceki maçlara öyle hazırlanmadın' demezler mi? Benim nazarımda hepsi saygı duyduğumuz rakiplerimiz. Derbiye de aynı ciddiyet ve disiplinle kazanma adına çıkacağız. Herkes büyük takım ve herkes yetenekli oyunculara sahip."



ONUR VE BURAK'A ÜZÜLDÜM



Karaman, Burak ve Onur'un kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, "Onların yaşadıkları da gelecek nesillere ışık tutmalı. Camia olarak böyle bir karar almak zorundaydık çünkü yaşananlar basit olaylar değil. Burada bir hayal kırıklığı ve küskünlük yaşayacaksak benim yaşamam lazım. Onlara çok emeğim var'' diye konuştu.