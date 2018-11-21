Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Karaman'dan 'ye gözdağı!

    Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

    'dan 'ye gözdağı; “Derbiye kazanmak için çıkıyoruz. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Bazı şeyleri yapamazsak ‘Rızkı veren Allah’tır’ der ve çeker gideriz.”

    Trabzonspor Teknik Direktörü , TSYD Trabzon Şubesi'nin düzenlediği Spor Masası programının konuğu oldu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Takımına güvendiğini belirten 52 yaşındaki hoca "Biz Fenerbahçe derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Kendi oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Elimdeki malzemeyi en iyi şekilde hazırlayıp sahaya çıkartmakla yükümlüyüm. Onu yapacağım ve getirisi-götürüsünü maç günü göreceğiz. Gerçekleri bilirsiniz ve gerçekleri görerek hazırlık yaparsanız bunu anlayışla karşılarım. Gaye üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Bugün Trabzonspor adına biz iyi futbol oynatalım diye buradayız. Bizim yeteneklerimizden şüphe duymazsanız, daha iyi bir Trabzonspor'u oluştururuz" diye konuştu.

    ORTAYA BiR UCUBE ÇIKAR

    Camianın tüm lige ''Maç maç'' bakması gerektiğini vurgulayan Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Bu takım taraftarın takımıdır. Sahip çıkıp çıkmamak tamamen onların tercihi. Ama taraftar birçok gerçeği de bilerek hareket etmeli. Hiçbir oyuncumuzun sorunu, sıkıntısı yok. Dünyanın en güzel heykellerinden, en güzel parçaları alıp bir heykelde buluşturamazsınız. Ortaya bir ucube çıkar. Bu şehrin karakteri öyle olmalı ki binlerce fındığın arasından en iyisini bulmalıyız. Kavgada yüksek ses çıkartan insanlara bakıp zaman kaybedecek biri değilim. Hem 'tek forvet mi, çift forvet mi?' tartışmaları vardı. Bakış açınızda bir adalet olmalı. Çok önemli değil, çeker gideriz. 'Rızkı veren Allah'tır' deriz önümüze bakarız.''

    PEREiRA KAPTAN YAPTI

    Kaptanlık konusunda teknik direktör Ünal Karaman, ''Daha önceki dönem içerisinde de bir kaptanlık hususu olmuştu. Sosa ve Pereira'nın kaptanlığı gündeme gelmişti. Pereira için bir beklenti vardı. Kendisiyle konuştuk ve Pereira istediği için Sosa birinci kaptanımız oldu. Pereira da ikinci kaptanımız. Yusuf Yazıcı'yı da 3.kaptan yaptık." ifadelerini kullandı.


    5-0 BiZ KAZANIRDIK

    "Sız geçen seneden sadece 2 oyuncunun parasıyla transfer dönemi geçirmişsiniz. Kamp dönemleri içerisinde transferleri yapamamışsınız, izleme komiteniz oluşmamış ve mütevazı bütçelerle bir kadro yapmışsınız. Buna bağlı olarak 'uçtuk -kaçtık, şampiyon olacağız' diyorsanız öyle bir dünya yok arkadaşlar. Malatyaspor'a 5-0 yenildik ama aynı skorla biz de kazanabilirdik."

    HERKES BÜYÜK

    Karaman, lige bakış açısını da şöyle açıkladı: ''Eğer biz Fenerbahçe derbisine diğer maçlardan çok farklı bir hazırlık ve motivasyonla hazırlanırsak bize 'neden önceki maçlara öyle hazırlanmadın' demezler mi? Benim nazarımda hepsi saygı duyduğumuz rakiplerimiz. Derbiye de aynı ciddiyet ve disiplinle kazanma adına çıkacağız. Herkes büyük takım ve herkes yetenekli oyunculara sahip."

    ONUR VE BURAK'A ÜZÜLDÜM

    Karaman, Burak ve Onur'un kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, "Onların yaşadıkları da gelecek nesillere ışık tutmalı. Camia olarak böyle bir karar almak zorundaydık çünkü yaşananlar basit olaylar değil. Burada bir hayal kırıklığı ve küskünlük yaşayacaksak benim yaşamam lazım. Onlara çok emeğim var'' diye konuştu.

    1. 21.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN