Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Ünal Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı; “Derbiye kazanmak için çıkıyoruz. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Bazı şeyleri yapamazsak ‘Rızkı veren Allah’tır’ der ve çeker gideriz.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, TSYD Trabzon Şubesi'nin düzenlediği Spor Masası programının konuğu oldu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Takımına güvendiğini belirten 52 yaşındaki hoca "Biz Fenerbahçe derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Kendi oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Elimdeki malzemeyi en iyi şekilde hazırlayıp sahaya çıkartmakla yükümlüyüm. Onu yapacağım ve getirisi-götürüsünü maç günü göreceğiz. Gerçekleri bilirsiniz ve gerçekleri görerek hazırlık yaparsanız bunu anlayışla karşılarım. Gaye üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Bugün Trabzonspor adına biz iyi futbol oynatalım diye buradayız. Bizim yeteneklerimizden şüphe duymazsanız, daha iyi bir Trabzonspor'u oluştururuz" diye konuştu.
ORTAYA BiR UCUBE ÇIKAR
Camianın tüm lige ''Maç maç'' bakması gerektiğini vurgulayan Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Bu takım taraftarın takımıdır. Sahip çıkıp çıkmamak tamamen onların tercihi. Ama taraftar birçok gerçeği de bilerek hareket etmeli. Hiçbir oyuncumuzun sorunu, sıkıntısı yok. Dünyanın en güzel heykellerinden, en güzel parçaları alıp bir heykelde buluşturamazsınız. Ortaya bir ucube çıkar. Bu şehrin karakteri öyle olmalı ki binlerce fındığın arasından en iyisini bulmalıyız. Kavgada yüksek ses çıkartan insanlara bakıp zaman kaybedecek biri değilim. Hem 'tek forvet mi, çift forvet mi?' tartışmaları vardı. Bakış açınızda bir adalet olmalı. Çok önemli değil, çeker gideriz. 'Rızkı veren Allah'tır' deriz önümüze bakarız.''
PEREiRA KAPTAN YAPTI
Kaptanlık konusunda teknik direktör Ünal Karaman, ''Daha önceki dönem içerisinde de bir kaptanlık hususu olmuştu. Sosa ve Pereira'nın kaptanlığı gündeme gelmişti. Pereira için bir beklenti vardı. Kendisiyle konuştuk ve Pereira istediği için Sosa birinci kaptanımız oldu. Pereira da ikinci kaptanımız. Yusuf Yazıcı'yı da 3.kaptan yaptık." ifadelerini kullandı.
5-0 BiZ KAZANIRDIK
"Sız geçen seneden sadece 2 oyuncunun parasıyla transfer dönemi geçirmişsiniz. Kamp dönemleri içerisinde transferleri yapamamışsınız, izleme komiteniz oluşmamış ve mütevazı bütçelerle bir kadro yapmışsınız. Buna bağlı olarak 'uçtuk -kaçtık, şampiyon olacağız' diyorsanız öyle bir dünya yok arkadaşlar. Malatyaspor'a 5-0 yenildik ama aynı skorla biz de kazanabilirdik."
HERKES BÜYÜK
Karaman, lige bakış açısını da şöyle açıkladı: ''Eğer biz Fenerbahçe derbisine diğer maçlardan çok farklı bir hazırlık ve motivasyonla hazırlanırsak bize 'neden önceki maçlara öyle hazırlanmadın' demezler mi? Benim nazarımda hepsi saygı duyduğumuz rakiplerimiz. Derbiye de aynı ciddiyet ve disiplinle kazanma adına çıkacağız. Herkes büyük takım ve herkes yetenekli oyunculara sahip."
ONUR VE BURAK'A ÜZÜLDÜM
Karaman, Burak ve Onur'un kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, "Onların yaşadıkları da gelecek nesillere ışık tutmalı. Camia olarak böyle bir karar almak zorundaydık çünkü yaşananlar basit olaylar değil. Burada bir hayal kırıklığı ve küskünlük yaşayacaksak benim yaşamam lazım. Onlara çok emeğim var'' diye konuştu.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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