Trabzonspor'da 6 milli oyuncu eksik
Fırtına’da bir hafta aradan sonra idmanlar yeniden basına ve taraftara açıldı.
Antrenmana milli takımda olan Novak, Kucka, Esteban, Amiri, Abdülkadir ve Hosseini katılmadı. Karaman yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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