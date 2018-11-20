Trabzonspor'da 6 milli oyuncu eksik
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'da 6 milli oyuncu eksik

    Trabzonspor'da 6 milli oyuncu eksik

    Fırtına’da bir hafta aradan sonra idmanlar yeniden basına ve taraftara açıldı.

    Antrenmana milli takımda olan Novak, Kucka, Esteban, Amiri, Abdülkadir ve Hosseini katılmadı. yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

    1. 20.11.2018
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