Prim & maaş dopingi
Trabzonspor'da yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açıyor.
Trabzonspor'da yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açıyor. Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik heyet ve futbolculara 100'er bin TL para cezası kesen bordo- mavililer, bu kez geçmişe yönelik ödemeleri yapacak. Oyuncuların biriken alacakları maç gününe kadar hesaplara yatırılacak. Ay sonuna kadar takıma toplamda 30 milyon TL'lik ödeme yapılacağı öğrenildi. Derbi için ön görülen galibiyet primi ise yarınki toplantıda masaya yatırılarak, rakam netleştirilecek.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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