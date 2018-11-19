Prim & maaş dopingi – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Prim & maaş dopingi

    Prim & maaş dopingi

    'da yönetim, derbisi öncesi kesenin ağzını açıyor.

    'da yönetim, derbisi öncesi kesenin ağzını açıyor. maçının ardından teknik heyet ve futbolculara 100'er bin para cezası kesen bordo- mavililer, bu kez geçmişe yönelik ödemeleri yapacak. Oyuncuların biriken alacakları maç gününe kadar hesaplara yatırılacak. Ay sonuna kadar takıma toplamda 30 milyon TL'lik ödeme yapılacağı öğrenildi. Derbi için ön görülen galibiyet primi ise yarınki toplantıda masaya yatırılarak, rakam netleştirilecek.

    1. 19.11.2018
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