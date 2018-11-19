Hubocan unuttu!
Trabzonspor'un geçen yıl Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna katıp, sezon sonunda geri gönderdiği Tomas Hubocan futbolu unuttu!
Trabzonspor'un geçen yıl Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna katıp, sezon sonunda geri gönderdiği Tomas Hubocan futbolu unuttu! 33 yaşındaki stoper, Fransa Ligi'nde 13. hafta geride kalırken yalnızca bir maçta 11 dakika şans bulabildi. Slovak futbolcu 7 maçta kadroya bile alınmazken, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da şans bulamadı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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