Hubocan unuttu!

Trabzonspor'un geçen yıl Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna katıp, sezon sonunda geri gönderdiği Tomas Hubocan futbolu unuttu! 33 yaşındaki stoper, Fransa Ligi'nde 13. hafta geride kalırken yalnızca bir maçta 11 dakika şans bulabildi. Slovak futbolcu 7 maçta kadroya bile alınmazken, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da şans bulamadı.