Hubocan unuttu! – Fotomaç – 19 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hubocan unuttu!

    Hubocan unuttu!

    'un geçen yıl Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna katıp, sezon sonunda geri gönderdiği futbolu unuttu!

    'un geçen yıl Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna katıp, sezon sonunda geri gönderdiği futbolu unuttu! 33 yaşındaki stoper, Ligi'nde 13. hafta geride kalırken yalnızca bir maçta 11 dakika şans bulabildi. Slovak futbolcu 7 maçta kadroya bile alınmazken, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da şans bulamadı.

    1. 19.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hubocan unuttu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN