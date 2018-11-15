Derbi biletleri satışta
F.Bahçe maçının biletleri 35 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıktı. Yönetimin fiyatları ucuz tutması dikkat çekti. Bu durumun tribünlere olumlu yansıması ve stadın dolması bekleniyor. 25 Kasım Pazar günü 19.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçta fiyatlar şöyle:
Platinum B: 400 TL
Platinum A/C: 350 TL
VIP Gold: 250 TL
VIP Silver: 200 TL
Kategori 1: 85 TL
Kategori 2: 75 TL
Kategori 3: 70 TL
Kategori 4: 60 TL
Kategori 5: 50 TL
Kategori 6: 35 TL
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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