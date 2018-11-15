Derbi biletleri satışta

F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıktı. Yönetimin fiyatları ucuz tutması dikkat çekti. Bu durumun tribünlere olumlu yansıması ve stadın dolması bekleniyor. 25 Kasım Pazar günü 19.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçta fiyatlar şöyle:

Platinum B: 400 TL

Platinum A/C: 350 TL

VIP Gold: 250 TL

VIP Silver: 200 TL

Kategori 1: 85 TL

Kategori 2: 75 TL

Kategori 3: 70 TL

Kategori 4: 60 TL

Kategori 5: 50 TL

Kategori 6: 35 TL