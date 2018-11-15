Derbi biletleri satışta – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Derbi biletleri satışta

    Derbi biletleri satışta

    F.Bahçe maçının biletleri 35 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

    F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıktı. Yönetimin fiyatları ucuz tutması dikkat çekti. Bu durumun tribünlere olumlu yansıması ve stadın dolması bekleniyor. 25 Kasım Pazar günü 19.00'da Stadı'nda oynanacak maçta fiyatlar şöyle:

    Platinum B: 400 TL
    Platinum A/C: 350 TL
    VIP Gold: 250 TL
    VIP Silver: 200 TL
    Kategori 1: 85 TL
    Kategori 2: 75 TL
    Kategori 3: 70 TL
    Kategori 4: 60 TL
    Kategori 5: 50 TL
    Kategori 6: 35 TL

    1. 15.11.2018
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