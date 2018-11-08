Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadroya alınmadı!
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    'da kadroya alınmadı!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> kadroya alınmadı!

    'da maçı kadrosuna alınmadı

    Bordo-Mavili kulüp resmi internet sitesinden maçı kadrosunu açıkladı. Kadroda yer almadı. Tecrübeli golcünün dışında Yusuf Yazıcı ve da kafileye dahil edilmedi.
    1. 8.11.2018 15:04
    2. Güncelleme: 8.11.2018 15:32
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