Frikikçi Sosa – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Frikikçi Sosa

    Frikikçi Sosa
    2014-2015 sezonunun başından bu yana 'de frikikten en fazla gol atan isim 6 kez ile . Yıldız oyuncu bordo- mavili takımdaki ilk golünü de frikikten Akhisar ağlarına göndermişti. 33 yaşındaki futbolcu, "İlk golümden sonra arkası da gelecek. Bunun için hazırım" ifadesini kullandı.
    1. 21.10.2018
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