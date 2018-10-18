Turkcell’e 61Cell ödülü – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    ’e 61Cell ödülü

    <a href="/index/turkcell?id=dc9afa09-2cf7-46db-8564-0d53dd1eb73f" class="" rel="tag">Turkcell</a>’e 61Cell ödülü

    'e ?'da büyük ödül...

    , taraftarının telefon hattı 61Cell'e yönelik duygu dolu reklam filmi "Bu Kalp Senin İçin 61 Kere" ile "Dijitalin En İyi Kullanıldığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Projesi" kategorisinde Gümüş Ödül'ü kazandı. , 61Cell'i taraftarının kullanımına sunmuştu.
    1. 18.10.2018
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