Yusuf Yazıcı düşüşte
Trabzonspor'da altyapıdan A takıma yükselen ve gösterdiği performans ile Avrupa'dan transfer teklifleri alan Yusuf Yazıcı, bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Yusuf, A Milli Takım'ın, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçında da 21 kişilik kadroda yer almadı.
Yedek kulübesinde oturdu
21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 492 dakika görev yaparken son olarak görev yaptığı Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşerek, Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Genç oyuncu, Akhisarspor ile oynanan maçta ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde oturdu. Oyuna sonradan giren Yusuf, 19 dakika sahada kaldı.
İlk 6 haftada 4 sarı kart gördü
Ligde 6 haftada 4 kez sarı kart Yusuf, 7. haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyemedi. İlk haftaların en agresif oyuncusu olarak göze çarpan genç yıldız, sezona arzuladığı başlangıcı yapamadı.
21 kişilik kadroda yer almadı
Trabzonspor'un A Milli Takım kadrosunda yer alan tek oyuncusu olan Yusuf Yazıcı, Rusya ile Trabzon'da oynanan maçta ilk on birde başladı ancak performansının altında kalan oyuncu 57. dakikada kulübeye çekildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yıldız oyuncuyu İsveç ile oynanan maçta yedek kulübesinde bekletirken, Rize'de Bosna Hersek ile oynanan hazırlık maçında ise 21 kişilik kadroya dahil etmedi.
- 12.10.2018 14:04
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
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