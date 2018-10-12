Yusuf Yazıcı düşüşte – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    düşüşte

    <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a> düşüşte

    'da altyapıdan A takıma yükselen ve gösterdiği performans ile Avrupa'dan teklifleri alan , bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Yusuf, A 'ın, ile oynadığı hazırlık maçında da 21 kişilik kadroda yer almadı.

    'da A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla milli takıma çağrılan , bu sezona beklentilerin altında başladı. Sezon başında Avrupa'dan teklifleri alan , 'in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamadı. Yusuf Yazıcı 10 golle geçen sezon bordo-mavili takıma puanlar kazandırırken, bu sezon henüz golle tanışamadı.

    Yedek kulübesinde oturdu
    21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 492 dakika görev yaparken son olarak görev yaptığı maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşerek, maçında forma giyemedi. Genç oyuncu, Akhisarspor ile oynanan maçta ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde oturdu. Oyuna sonradan giren Yusuf, 19 dakika sahada kaldı.

    İlk 6 haftada 4 sarı kart gördü
    Ligde 6 haftada 4 kez sarı kart Yusuf, 7. haftada ile oynanan maçta forma giyemedi. İlk haftaların en agresif oyuncusu olarak göze çarpan genç yıldız, sezona arzuladığı başlangıcı yapamadı.

    21 kişilik kadroda yer almadı
    'un A kadrosunda yer alan tek oyuncusu olan Yusuf Yazıcı, ile Trabzon'da oynanan maçta ilk on birde başladı ancak performansının altında kalan oyuncu 57. dakikada kulübeye çekildi. A Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yıldız oyuncuyu ile oynanan maçta yedek kulübesinde bekletirken, 'de ile oynanan hazırlık maçında ise 21 kişilik kadroya dahil etmedi.
    1. 12.10.2018 14:04
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