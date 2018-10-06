Ünal Karaman’ın acı günü – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’ın acı günü

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>’ın acı günü

    teknik direktörü 'ın annesi , kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan 'da bugün kafileyle birlikte İzmir'e giden Teknik Direktör 'ın, Konya'da yaşayan annesi 'ın, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "'a Allah'tan rahmet, teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

    1. 6.10.2018 16:10
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