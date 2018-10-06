Ünal Karaman’ın acı günü
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bugün kafileyle birlikte İzmir'e giden Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman'ın, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.
- 6.10.2018 16:10
-
Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
ertuğrul cvhroğlu 0 2 alıp döneceğiz
-
Visca, Fener'in golcülerini solladı
Toplam 1
Yorum
10ur Alanın elinde patlar. Bence bizim İzet Hajrovic kalibresinde birisi. Özetle iş yapmaz.
-
Fenerbahçe'de şok!
Toplam 6
Yorum
Ali veli Ali Koç başkan Fenerbahçe yi yönetmek şirket yönetmeye benzemez, bilmiyorum farkında mısın ama Fenerbahçe bölünmeye gidiyor.
Ünal Karaman’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.