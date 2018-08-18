Rodallega formda – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    formda

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a> formda
    Dün biri penaltıdan iki gol atan Hugo , etkili performansı ile göz doldurdu. 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, "Gollerim için mutluyum ama kazandığımız için daha mutluyum" dedi.
    1. 18.8.2018
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