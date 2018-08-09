Burak dün geri döndü – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Burak dün geri döndü

    Burak dün geri döndü
    Bordo-mavili takım 'in ilk haftasında pazar günü 'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana, tedavileri devam eden Kamil ile Amiri katılmazken, uzun bir aradan sonra ilk kez topla çalıştı. Onur da bir süre topla idman yaptı ve ardından koştu. Sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Novak da koşu yaptı. Kas ağrısı bulunan Hosseini ise antrenmana çıkmadı.
    1. 9.8.2018
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