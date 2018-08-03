Trabzonspor - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Trabzonspor - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    hazırlıklarını sürdüren 'nın Serie A takımlarından ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    hazırlıklarını sürdüren sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 'de 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda M.Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçına 'nın Serie A takımlarımdan karşısına çıkıyor. Peki saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Trabzonspor - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?


    4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak olan müsabakada bordo-mavili takım zorlu lig yarışı öncesi taraftarı önünde ciddi bir sınav verecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

    1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da iki aşamalı kamp yapan ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yaptı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor, Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagreb'i 1-0 ve 'u 3-0 mağlup etti. Bpartak Moscow'a 4-1 mağlup olan bordo-mavililer Al Duhail SC ile 1-1 berabere kaldı.

    Yeni transferler sahne alacak


    Trabzonspor'un , Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında, bordo-mavili takımın yeni transferleri Vahid Amir'i , Mejad Hossein ve Zargo Toure'ninde forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, antrenmanlarda yakından takip ettiği yeni transferleri bu kez hazırlık maçında görecek. Kamp döneminde transferlerin yetişmemesi üzerine ciddi sıkıntılar yaşayan genç teknik adam, yeni sezon öncesi kafasındaki oyun şablonunu da bir nevi Cagliari maçında ortaya koyacak.

    Muhtemel ilk 11


    Trabzonspor yarın Cagliari ile oynanacak olan hazırlık maçına Onur, Pereira, Zargo Tour, , Ibanez, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, ve Rodallega ilk 11 ile çıkması bekleniyor.

    1. 3.8.2018 10:54
    2. Güncelleme: 3.8.2018 11:46
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