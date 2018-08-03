Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Spor Toto Süper Lig'de 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda M.Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçına İtalya'nın Serie A takımlarımdan Cagliari karşısına çıkıyor. Peki Trabzonspor - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?



4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak olan müsabakada bordo-mavili takım zorlu lig yarışı öncesi taraftarı önünde ciddi bir sınav verecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da iki aşamalı kamp yapan Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yaptı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor, Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagreb'i 1-0 ve Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bpartak Moscow'a 4-1 mağlup olan bordo-mavililer Al Duhail SC ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni transferler sahne alacak



Trabzonspor'un , Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında, bordo-mavili takımın yeni transferleri Vahid Amir'i , Mejad Hossein ve Zargo Toure'ninde forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, antrenmanlarda yakından takip ettiği yeni transferleri bu kez hazırlık maçında görecek. Kamp döneminde transferlerin yetişmemesi üzerine ciddi sıkıntılar yaşayan genç teknik adam, yeni sezon öncesi kafasındaki oyun şablonunu da bir nevi Cagliari maçında ortaya koyacak.

Muhtemel ilk 11



Trabzonspor yarın Cagliari ile oynanacak olan hazırlık maçına Onur, Pereira, Zargo Tour, Mustafa Akbaş, Ibanez, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Vahid Amiri ve Rodallega ilk 11 ile çıkması bekleniyor.