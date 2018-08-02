Onazi şoku! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    şoku!

    <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> şoku!
    Ödemelerin düzene girmesi, futbolcuları rahatlattı. Bu durumun son örneği Onazi oldu. 'da yayın yapan Today.ng adlı sitenin haberine göre, Rus kulüplerinden Spartak Moskova ile görüşüyordu. Ancak 25 yaşındaki ön liberonun, ödeme sorunlarının aşılması sonrası gitmekten vazgeçtiği dile getirildi.
    1. 2.8.2018
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