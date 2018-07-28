Burak Yılmaz ve Abdulkadir salonda çalıştı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Abdulkadir Ömür solanda çalıştı.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Ameliyatının ardından Burak Yılmaz ve MR'ı çekilen Abdulkadir Ömür salında çalıştı. Bordo-mavililer sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanda pas varyasyonları yaptı. Ardından yediye yedi dayanıklılık esaslı oyunlar oynandıktan sonra yüksek şiddetli koşular yaptı.
Yusuf Namoğlu Trabzonspor'u ziyaret etti
TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti. Yeni sezonda uygulanacak oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili bordo-mavili takıma bilgi verecek olan Namoğlu, öncesinde Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Koordinatör Özkan Sümer ile bir araya geldi. Hacısalihoğlu ve Sümer ziyaret sonunda Namoğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.
Samsunspor ile hazırlık maçı yapacak
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 2. lig ekiplerinden Samsunspor ile dostluk maçı yapacak. Yeni sezon öncesi hazırlık maçı havasında geçecek olan müsabakada bordo-mavili takım yeni sezon öncesi ilk defa taraftarı ile buluşacak. Bordo-mavililer daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. 24 günlük Slovenya kampında Triglav 2-0 ve Lokomotiva Zagreb 1-0 yenen bordo-mavililer, Rus ekibi Spartak Moscow'a 4-1 mağlup olmuştu. Son maçında ise Katar ekibi Al Duhail SC ile 1-1 berabere kaldı.
- 28.7.2018 14:48
- Güncelleme: 28.7.2018 15:02
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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