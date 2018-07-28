Burak Yılmaz ve Abdulkadir salonda çalıştı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    ve Abdulkadir salonda çalıştı

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> ve Abdulkadir salonda çalıştı

    'da ve solanda çalıştı.

    , 'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Ameliyatının ardından ve MR'ı çekilen salında çalıştı. Bordo-mavililer sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanda pas varyasyonları yaptı. Ardından yediye yedi dayanıklılık esaslı oyunlar oynandıktan sonra yüksek şiddetli koşular yaptı.




    Yusuf Namoğlu Trabzonspor'u ziyaret etti
    TFF Başkanı , 'u ziyaret etti. Yeni sezonda uygulanacak oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili bordo-mavili takıma bilgi verecek olan Namoğlu, öncesinde Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Koordinatör Özkan Sümer ile bir araya geldi. Hacısalihoğlu ve Sümer ziyaret sonunda Namoğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

    Samsunspor ile hazırlık maçı yapacak
    Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 2. lig ekiplerinden ile dostluk maçı yapacak. öncesi hazırlık maçı havasında geçecek olan müsabakada bordo-mavili takım öncesi ilk defa taraftarı ile buluşacak. Bordo-mavililer daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. 24 günlük Slovenya kampında Triglav 2-0 ve Lokomotiva Zagreb 1-0 yenen bordo-mavililer, Rus ekibi Spartak Moscow'a 4-1 mağlup olmuştu. Son maçında ise ekibi Al Duhail SC ile 1-1 berabere kaldı.

    1. 28.7.2018 14:48
    2. Güncelleme: 28.7.2018 15:02
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