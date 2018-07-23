Seçmeler perşembe – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Seçmeler perşembe

    Seçmeler perşembe
    Akademisi'ne oyuncu seçmelerinin perşembe günü yapılacağı bildirildi. Tesisleri'nde 09.00'da başlayacak seçmelere 2004 ile 2009 yılları arası doğanlar katılabilecek. Seçmelere katılacak olanlar kimlik kartı ve sağlık raporu ile malzemelerini yanlarında getirecek.
    1. 23.7.2018
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