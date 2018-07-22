Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Görüşmelere başlandı...
Trabzonspor, Hosseini'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, dün bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki İranlı sol kanat Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirmişti. Bugün de Casttilo'nun Meksika'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıklayan bordo-mavililer, İran'lı Hosseini'nin de kadroya katılması için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla.
- 22.7.2018 17:31
- Güncelleme: 22.7.2018 21:22
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Görüşmelere başlandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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