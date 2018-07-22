Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Görüşmelere başlandı... – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan açıklaması! Görüşmelere başlandı...

    Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Görüşmelere başlandı...

    , Hosseini'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

    , dün bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki İranlı sol kanat Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını 'a bildirmişti. Bugün de Casttilo'nun Meksika'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıklayan bordo-mavililer, İran'lı Hosseini'nin de kadroya katılması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yapılan açıklama şu şekilde:

    Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla.

    1. 22.7.2018 17:31
    2. Güncelleme: 22.7.2018 21:22
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