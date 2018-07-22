Trabzonspor, dün bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki İranlı sol kanat Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirmişti. Bugün de Casttilo'nun Meksika'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıklayan bordo-mavililer, İran'lı Hosseini'nin de kadroya katılması için görüşmelere başlandığını duyurdu.



Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yapılan açıklama şu şekilde:



Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.