Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden detaylıca yapılan ödeme açıklamasında, Ertuğrul Doğan şunları söyledi:



"Trabzonspor camiası ve kamuoyunun bildiği üzere son yıllarda yapılan futbolcu ve antrenör sözleşmeleri, ödenmeyen bonservis bedelleri, menajerlik ücretleri ve fesih anlaşmaları yüzünden kulübümüz ağır bir ekonomik tablonun içerisine girmiştir. Öyle ki; hem sportif hem de ekonomik olarak Türk futboluna örnek olması beklenen Kulübümüz, bu ağır tablo içerisinde, sonuçlanmış ve devam eden icra davaları, transfer yasakları ve hatta Spor Toto Süper Lig'de yarışmasını engelleyecek lisans sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır."



"100 GÜNDE 140 MİLYON TL ÖDEDİK"

Göreve geldikleri tarihten bugüne kadar; futbolcuların birikmiş alacakları için 64 milyon TL ödediklerini kaydeden Doğan, "Bonservis ve kiralama anlaşması yapılmış spor kulüplerine 34 milyon TL, son beş yılda kulübümüzde forma giyen ancak ayrılmasına rağmen hala kulübümüzden alacaklı konumdaki futbolcular ve menajerlerine 23 milyon TL, yine birikmiş kredi-faiz ile vergi, sigorta ve piyasaya olan borçlarla birlikte 18 milyon 191 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda; yaklaşık 100 gündür görevde bulunan Yönetim Kurulumuz, toplamda 139 milyon 740 bin 923 TL'lik ödeme yaparak, Kulübümüzün önündeki en büyük engellerden biri olan 'Kulüp Lisansı' başta olmak üzere 'UEFA ve FIFA Dosyaları', bir çok icra dosyası ve ciddi cezai şartlar içeren borçları ortadan kaldırmıştır. Unutulmamalıdır ki; Trabzonspor camiası el ele verdiğinde, omuz omuza – #YanYana durduğunda üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Ekonomik olarak hep birlikte düzeltmeye çalıştığımız Kulübümüzün, sportif olarak da ilerleyen süreçte beklentileri karşılayacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.



TÜM ÖDEMELER TEK TEK AÇIKLANDI

Bu arada Trabzonspor kulübü yapılan ödemelerin miktarını ve kime yapıldığını da yayınladı. Resmi siteden yayınlanan rakamlara göre ödemeler şöyle:

Burak Yılmaz'ın bonservisi için Beijing Guoan'a 9 milyon 513 bin TL, Kucka ve Sosa'nın bonservisleri için Milan'a 9 milyon 172 bin 262,50 TL, Mas'ın bonservisi için San Lorenzo'ya 5 milyon 854 bin 671,97 TL, Özer Hurmacı'ya 5 milyon 350 bin 831 TL, Rodallega'nın bonservisi için Akhisar'a 4 milyon 981 bin 095 TL, Cardozo'ya 3 milyon 630 bin 687,50 TL, Cavanda ve Onazi'nin bonservisleri için Lazio'ya 3 milyon 171 bin TL, Medjani'ye 2 milyon 582 bin 400 TL, teknik kadro ve personel ödemeleri için 2 milyon 236 bin 418 TL, menajerlik ödemeleri 1 milyon 788 bin 808,90 TL, Suk'a 1 milyon 782 bin 626,18 TL, FIFA dayanışma katkıları 1 milyon 339 bin 247,24 TL, Bourceanu'ya 1 milyon 076 bin TL, Suk'un kiralama bedeli olarak Porto'ya 789 bin 169,56 TL, Hubocan'ın kiralama bedeli olarak Marsilya'ya 672 bin 500 TL, Özer Hurmacı'nın bonservis bedeli için Kasımpaşa'ya 564 milyon 900 bin TL, Mas'a 561 bin TL, altyapı ödemeleri için 546 bin 053,87 TL, CAS dava harçları için 455 bin 421,10 TL, Bosingwa'ya 403 bin 500 TL, Soner Aydoğdu'ya 371 bin 867,45 TL, Douglas'a 271 bin 832,55 TL, İshak Doğan'a 160 bin 587,30 TL, kredi geri ödeme 4 milyon 552 bin 482,23 TL, faiz ödemeleri 670 bin 431,22 TL, kamp giderleri 2016-17-18 sezonları için 1 milyon 327 bin 853,90 TL, THY ödemeleri 385 bin 571,46 TL, piyasaya 7 milyon 134 bin 782,07 TL, vergi ve SGK ödemeleri 4 milyon 119 bin 966,99 TL.