Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Teknık direktör Ünal Karaman, kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
-Bir anda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek hayal olur. Öz güveni yüksek, rakibinin saygı duyduğu bir Trabzonspor geliyor.
-Kranj maçında idmanlarda çalıştıklarımızı yaptık. Daha yolun başındayız, oyuncular da yolun başında.
-Geçmişte Trabzonspor'un yapmış olduğu ciddi anlamda külfetli, maliyetli transferler söz konusu. Onun ağırlığı biraz insana zor geliyor.
-Biz bir an önce yeni arkadaşlarımız gelsin istiyoruz ama fazla panik yapıp uygun olmayan bir transferi de kaldıramayabiliriz, bize ağır gelir. İnşallah en kısa zaman içerisinde aramıza yeni oyuncular katarlar.
OLCAY İLE ŞAKALAŞTI
Ünal Karaman'a bir basın mensubunun 'Hocam futbolculuk döneminde kamptan kaçardınız' dediğini duyan Olcay Şahan, "Bize kötü örnek bunlar" dedi. Bunun üzerine ise Karaman, "Bir tane antrenman kaçırmadım. O disiplinden asla kopmadım" yanıtını verdi.
KARAMAN'A EVLAT MORALİ
Teknik direktör Ünal Karaman'ı oğulları yalnız bırakmıyor. Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmaları sırasında oğlu Ersagun Akbar, tecrübeli teknik adamın yanına gelerek moral vermişti. Slovenya kampına ise Gökbörü Saltar gelerek, Karaman'ın moralini yükseltti.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Ünal Karaman: "Panik gereksiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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