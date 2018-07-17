Ünal Karaman: "Panik gereksiz" – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    : "Panik gereksiz"

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>: "Panik gereksiz"

    Teknık direktör , kamp ve çalışmalarıyla ilgili konuştu.

    İşte 52 yaşındaki hocanın sözlerinin satır başları:

    -Bir anda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek hayal olur. Öz güveni yüksek, rakibinin saygı duyduğu bir Trabzonspor geliyor.
    -Kranj maçında idmanlarda çalıştıklarımızı yaptık. Daha yolun başındayız, oyuncular da yolun başında.
    -Geçmişte 'un yapmış olduğu ciddi anlamda külfetli, maliyetli transferler söz konusu. Onun ağırlığı biraz insana zor geliyor.
    -Biz bir an önce yeni arkadaşlarımız gelsin istiyoruz ama fazla panik yapıp uygun olmayan bir transferi de kaldıramayabiliriz, bize ağır gelir. İnşallah en kısa zaman içerisinde aramıza yeni oyuncular katarlar.



    OLCAY İLE ŞAKALAŞTI
    Ünal Karaman'a bir basın mensubunun 'Hocam futbolculuk döneminde kamptan kaçardınız' dediğini duyan Olcay Şahan, "Bize kötü örnek bunlar" dedi. Bunun üzerine ise Karaman, "Bir tane antrenman kaçırmadım. O disiplinden asla kopmadım" yanıtını verdi.



    KARAMAN'A EVLAT MORALİ
    Teknik direktör 'ı oğulları yalnız bırakmıyor. Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmaları sırasında oğlu Ersagun Akbar, tecrübeli teknik adamın yanına gelerek moral vermişti. Slovenya kampına ise Gökbörü Saltar gelerek, Karaman'ın moralini yükseltti.
    1. 17.7.2018
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