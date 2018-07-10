Ünal Karaman Abdülkadir’e moral verdi
Önceki gün ayağında ağrı hisseden Abdülkadir Ömür'e teknik direktör Ünal Karaman'dan destek geldi.
DE PAPEL DAMGASI
Dün idmanda pas çalışması sırasında dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel'de olduğu gibi futbolculara, pası atacakları kişiye kendi isimleri ile değil de şehir isimleri ile seslenmeleri istendi. Bu çalışma sırasında Yusuf Diyarbakır, Olcay Köln, Furkan Düsseldorf ve Mustafa Bratislava gibi isimler aldı.
İLK KEZ DÜN DİNLENDİLER
BORDO-mavili takım 1 Temmuz'da başlayan Slovenya kampında ilk istirahati dün gerçekleştirdi. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ünal Karaman, sabah gerçekleştirilen antrenman sonrası akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme ve gezme fırsatı tanıdı.
İKİNCİ ETAPTA TOPARLANACAK
Eksık oyuncu sayısı fazla olan Fırtına'da sakatlıkları bulunan oyuncuların 13 Temmuz'da yine Slovenya'da devam edecek olan 2'nci etap kamp çalışmalarına yetişmesi bekleniyor. Hazırlık maçlarının ağırlıklı olacağı bu kampta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Sosa, Burak ve izni tamamlanacak Onazi'nin yer alabileceği belirtildi.
10 EKSiKLE ÇALIŞTI
Fırtına yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra salonda çalışan Burak, Sosa ve Muhammet Beşir katılmadı. Hafif ağrıları bulunan Abdülkadir, Yüksel Şişman ve İbanez'e ise takımdan ayrı yürüyüş yaptırılırken, kampa geç katılan Esteban ve Ramil ile sakatlığı atlatan Kamil Ahmet yüksek tempolu koşu gerçekleştirdi.
Takımda kalan az sayıda oyuncu ise iki grup halinde ayak tenisi oynadı. İddiasına oynanan ayak tenisi karşılaşmaları ise 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca kazanan olmadı. Ayak tenisi anında kaptan Onur, röveşata denemeleri ile dikkat çekti.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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