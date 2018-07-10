Ünal Karaman Abdülkadir’e moral verdi – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    Abdülkadir’e moral verdi

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> Abdülkadir’e moral verdi

    Önceki gün ayağında hisseden Abdülkadir Ömür'e 'dan destek geldi.

    Kendisi için özel uygulanan programı tamamlamasının ardından ayağı sargılı olarak takımının çalışmasını izlemek için saha kenarına gelen Ömür'ü gören Karaman, genç oyuncunun yanına giderek kafasını okşadı ve bir süre sohbet etti.

    DE PAPEL DAMGASI
    Dün idmanda pas çalışması sırasında dünyaca ünlü dizi La Casa De 'de olduğu gibi futbolculara, pası atacakları kişiye kendi isimleri ile değil de şehir isimleri ile seslenmeleri istendi. Bu çalışma sırasında Yusuf Diyarbakır, Olcay Köln, Furkan Düsseldorf ve Mustafa Bratislava gibi isimler aldı.

    İLK KEZ DÜN DİNLENDİLER
    BORDO-mavili takım 1 Temmuz'da başlayan Slovenya kampında ilk istirahati dün gerçekleştirdi. ekibinin teknik direktörü , sabah gerçekleştirilen antrenman sonrası akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme ve gezme fırsatı tanıdı.

    İKİNCİ ETAPTA TOPARLANACAK
    Eksık oyuncu sayısı fazla olan Fırtına'da sakatlıkları bulunan oyuncuların 13 Temmuz'da yine Slovenya'da devam edecek olan 2'nci etap kamp çalışmalarına yetişmesi bekleniyor. Hazırlık maçlarının ağırlıklı olacağı bu kampta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Sosa, Burak ve izni tamamlanacak Onazi'nin yer alabileceği belirtildi.

    10 EKSiKLE ÇALIŞTI
    Fırtına yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra salonda çalışan Burak, Sosa ve Muhammet Beşir katılmadı. Hafif ağrıları bulunan Abdülkadir, Yüksel Şişman ve İbanez'e ise takımdan ayrı yürüyüş yaptırılırken, kampa geç katılan Esteban ve Ramil ile sakatlığı atlatan Kamil Ahmet yüksek tempolu koşu gerçekleştirdi.
    Takımda kalan az sayıda oyuncu ise iki grup halinde ayak tenisi oynadı. İddiasına oynanan ayak tenisi karşılaşmaları ise 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca kazanan olmadı. Ayak tenisi anında kaptan Onur, röveşata denemeleri ile dikkat çekti.
    1. 10.7.2018
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