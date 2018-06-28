Ramazan Övüç bonservisini istedi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    bonservisini istedi

    Ramazan Övüç bonservisini istedi
    2014-2015 sezonunda karşılığında Trabzon'a gelen , fazla forma şansı bulamadı. 1461'e gönderilmek istenen Ramazan, yönetime, "Bonservisimi verin başka takıma gideyim. 1461'de oynamam" dedi.

    DURSUN'U VERİN
    19 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'a Giresunspor talip oldu. Yeşil-beyazlıların Trabzonspor ile Dursun için görüştüğü belirtildi. Dursun geçen sezon A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen sadece 20 dakika forma şansı bulabilmişti.
    1. 28.6.2018
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