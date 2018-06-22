Bordo-mavililer, stoper için ilgilendiği Malatyaspor'un 24 yaşındaki yıldızı Sadık ile temaslarını sürdürüyor. Sadık için geçen sezon bu takımda kiralık oynayan Aytaç Kara'yı takas olarak öneren Karadeniz ekibi cevap bekliyor. Genç oyuncu, 2014-15'te Akçaabat'ın formasını terletmiş, sonra Malatyaspor'a gitmişti.