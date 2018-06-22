Sadık için formül belli – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    için formül belli

    <a href="/index/sadik?id=a9ef6fdd-3a20-4339-8b19-9fc3aec9e45f" class="" rel="tag">Sadık</a> için formül belli

    Bordo-mavililer, stoper için ilgilendiği 'un 24 yaşındaki yıldızı ile temaslarını sürdürüyor.

    Bordo-mavililer, stoper için ilgilendiği 'un 24 yaşındaki yıldızı ile temaslarını sürdürüyor. için geçen sezon bu takımda kiralık oynayan 'yı takas olarak öneren ekibi cevap bekliyor. Genç oyuncu, 2014-15'te Akçaabat'ın formasını terletmiş, sonra 'a gitmişti.

    1. 22.6.2018
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