Sadık için formül belli
Bordo-mavililer, stoper için ilgilendiği Malatyaspor'un 24 yaşındaki yıldızı Sadık ile temaslarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer, stoper için ilgilendiği Malatyaspor'un 24 yaşındaki yıldızı Sadık ile temaslarını sürdürüyor. Sadık için geçen sezon bu takımda kiralık oynayan Aytaç Kara'yı takas olarak öneren Karadeniz ekibi cevap bekliyor. Genç oyuncu, 2014-15'te Akçaabat'ın formasını terletmiş, sonra Malatyaspor'a gitmişti.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
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cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
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ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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