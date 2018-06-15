Ahmet Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu açıklaması – Fotomaç – 15 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'ndan Okay Yokuşlu açıklaması

    Ahmet Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu açıklaması

    Başkan , 4 gündür 'da olan ve Celta Vigo'ya imza atmasına kesin gözüyle bakılan Okay ile ilgili konuştu.

    Başkan , 4 gündür 'da olan ve Celta Vigo'ya imza atmasına kesin gözüyle bakılan Okay ile ilgili konuştu. Başkan, "Okay'a kızgın değilim ama içim acıyor. Ben olsam 10 milyon euro'dan aşağı madde koymazdım. Yok pahasına gidiyor" diye konuştu.

    1. 15.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN