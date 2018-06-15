Ahmet Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu açıklaması
Başkan Ahmet Ağaoğlu, 4 gündür İspanya'da olan ve Celta Vigo'ya imza atmasına kesin gözüyle bakılan Okay ile ilgili konuştu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, 4 gündür İspanya'da olan ve Celta Vigo'ya imza atmasına kesin gözüyle bakılan Okay ile ilgili konuştu. Başkan, "Okay'a kızgın değilim ama içim acıyor. Ben olsam 10 milyon euro'dan aşağı madde koymazdım. Yok pahasına gidiyor" diye konuştu.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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