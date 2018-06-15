Ahmet Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu açıklaması

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 4 gündür İspanya'da olan ve Celta Vigo'ya imza atmasına kesin gözüyle bakılan Okay ile ilgili konuştu. Başkan, "Okay'a kızgın değilim ama içim acıyor. Ben olsam 10 milyon euro'dan aşağı madde koymazdım. Yok pahasına gidiyor" diye konuştu.