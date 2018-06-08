Trabzonspor, yeni sezon formalarının lansmanını 12 Haziran'da Trabzon'da yapacak. Resmi siteden "Kulübümüz ile Macron arasında forma teknik sponsorluğuyla ilgili 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Çubuklu ve mavi forma 12 Haziran Salı günü tanıtılacaktır. Siyah formanın üretimi devam ediyor" denildi.