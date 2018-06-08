Trabzonspor formaları satışa çıkarıyor
Trabzonspor, yeni sezon formalarının lansmanını 12 Haziran'da Trabzon'da yapacak.
Trabzonspor, yeni sezon formalarının lansmanını 12 Haziran'da Trabzon'da yapacak. Resmi siteden "Kulübümüz ile Macron arasında forma teknik sponsorluğuyla ilgili 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Çubuklu ve mavi forma 12 Haziran Salı günü tanıtılacaktır. Siyah formanın üretimi devam ediyor" denildi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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