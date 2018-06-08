Trabzonspor formaları satışa çıkarıyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    formaları satışa çıkarıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> formaları satışa çıkarıyor

    , yeni sezon formalarının lansmanını 'da 'da yapacak.

    , yeni sezon formalarının lansmanını 'da 'da yapacak. Resmi siteden "Kulübümüz ile Macron arasında forma teknik sponsorluğuyla ilgili 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Çubuklu ve mavi forma Salı günü tanıtılacaktır. Siyah formanın üretimi devam ediyor" denildi.

    1. 8.6.2018
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