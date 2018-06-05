Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki stoperi ile ilgileniyor...
EVKUR Yeni Malatyaspor ile geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar'ın Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2019'un Haziran ayında sona erecek olan Sadık Çiftpınar ile kulübü Malatyaspor da sözleşmesini uzatmak istiyor. Göztepe de genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.
- 5.6.2018 08:27
- Güncelleme: 5.6.2018 08:31
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Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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