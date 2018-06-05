Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'da stopere yeni aday

    Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar

    , ’un 25 yaşındaki stoperi ile ilgileniyor...

    EVKUR ile geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen 'ın 'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2019'un Haziran ayında sona erecek olan Sadık Çiftpınar ile kulübü Malatyaspor da sözleşmesini uzatmak istiyor. de genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.

    1. 5.6.2018 08:27
    2. Güncelleme: 5.6.2018 08:31
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