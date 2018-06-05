Karabük’ten ilginç açıklama – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’ten ilginç açıklama

    <a href="/index/karabuk?id=05f13612-65b7-409b-a45f-1dabcb34eb56" class="" rel="tag">Karabük</a>’ten ilginç açıklama
    Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Karabükspor'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Karabükspor, genç oyuncuları Tayyip Talha Sanuç için 'dan resmi teklif aldıklarını açıkladı. Aynı zamanda , ve Bursaspor'dan teklif gelmesi beklendiği de belirtildi.
    1. 5.6.2018
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