Kucka Milan’a – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Kucka Milan’a

    Kucka Milan’a

    dello Sport: Milan, eski orta sahasını geri almak istiyor.

    Geçen yaz Milan'dan 5 milyon euro bonservis karşılığında 'a olan , eski takımının radarında. dello Sport'ta yer alan habere göre; orta sahaya yaz transfer döneminde takviye yapması beklenen Çizme ekibi, Kucka'yı gündemine aldı. Kırmızı-siyahlılar, Slovak orta sahayı sattığından çok daha ucuz bir bonservis bedeliyle geri almak istiyor. Bu sezon 25 maçına çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp, 6 da asist yaptı. Kucka yıllık 2 milyon 250 bin euro alıyor.

    2020'DE BİTİYOR
    Trabzonspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Kucka'dan fedakarlık istenmiş ama bu kabul edilmemişti.
    1. 1.6.2018
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