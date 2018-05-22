Hoca değişikliği gerçekleştirildi

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan bordo-mavililer, 8. hafta sonunda değişikliğe gitti. Yönetim kurulu, bordo-mavili takımın 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puanla 11. sırada yer almasının ardından Yanal'ın yerine 54 yaşındaki Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi.