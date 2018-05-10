Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek, Arda Turan Burak Yılmaz,
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'a sürpriz destek! ...

    Arda Turan'a sürpriz destek! Burak Yılmaz...

    'un golcüsü , maçında yan hakeme yaptığı hareket nedeniyle 16 maç men cezası alan 'a destek verdi.

    'ın 16 maç ceza almasının yankıları sürüyor.

    'in 32. haftasında ile arasında 1-1 berabere sona eren maçın uzatma bölümünde Arda Turan, yardımcı hakeme yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüştü.

    Medipol Başakşehir'in devre arasında 'dan kiraladğı Arda Turan'ın cezası açıklandı.

    , Arda Turan'a 16 maç men cezası verdi. Bu kararı başkan tahkime taşıyacaklarını belirtirken futbol camiasından Arda Turan'a destek geldi.

    'lu , "Karam" diye seslendiği Arda Turan'ın yanında olduğunu, twitter'dan yayınladığı fotoğrafla gösterdi.

    Burak Yılmaz'ın Arda Turan'a destek mesajı yayınlaması Trabzonsporlu taraftarların da tepkisini çekti.

    1. 10.5.2018 20:51
    2. Güncelleme: 10.5.2018 20:52
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