Arda Turan'a sürpriz destek! Burak Yılmaz...
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Demir Grup Sivasspor maçında yan hakeme yaptığı hareket nedeniyle 16 maç men cezası alan Arda Turan'a destek verdi.
Arda Turan'ın 16 maç ceza almasının yankıları sürüyor.
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında 1-1 berabere sona eren maçın uzatma bölümünde Arda Turan, yardımcı hakeme yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüştü.
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan kiraladğı Arda Turan'ın cezası açıklandı.
PFDK, Arda Turan'a 16 maç men cezası verdi. Bu kararı başkan Göksel Gümüşdağ tahkime taşıyacaklarını belirtirken futbol camiasından Arda Turan'a destek geldi.
Trabzonspor'lu Burak Yılmaz, "Karam" diye seslendiği Arda Turan'ın yanında olduğunu, twitter'dan yayınladığı fotoğrafla gösterdi.
Burak Yılmaz'ın Arda Turan'a destek mesajı yayınlaması Trabzonsporlu taraftarların da tepkisini çekti.
- 10.5.2018 20:51
- Güncelleme: 10.5.2018 20:52
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PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
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PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
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Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
Yorum
xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Arda Turan'a sürpriz destek! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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