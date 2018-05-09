Hayrettin Hacısalihoğlu: "Avrupa şansı kaçmamalı" – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    : " şansı kaçmamalı"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Avrupa şansı kaçmamalı"
    Asbaşkan , bileti almak istediklerini belirtti. Kalan son 2 maçı kazanmaları gerektiğini hatırlatan Hacısalihoğlu, "Maalesef çok fazla sakat oyuncumuz var. Bunlara rağmen 'un Avrupa kupalarına katılması gerek" dedi.
    1. 9.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Avrupa şansı kaçmamalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN