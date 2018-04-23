Trabzonspor'da büyük temizlik! Sosa, Burak ve Kucka... – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da büyük temizlik! Sosa, Burak ve Kucka...

    Trabzonspor'da büyük temizlik! Sosa, Burak ve Kucka...

    Trabzonspor'da performansı yetersiz bulunan ve yüksek maliyetli isimlerle sezon sonunda yollar ayrılacak.

    1. 23.4.2018 10:59
    2. Güncelleme: 23.4.2018 11:03
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