Savunma düstü
Trabzonspor, Süper Lig’de iç sahada en çok gol yiyen 4’üncü takım konumunda. Fırtına, Şenol Güneş Stadı’nda oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde tam 23 gol gördü
13 GOLÜ SADECE 3 MAÇTA YEDİ
Trabzonspor, sahasında yediği 23 golün 13'ünü 3 maçta kalesinde gördü. Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 kaybeden bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 6-1 mağlup oldu. Kazandığı Osmanlıspor maçında da (4-3) kalesinde 3 gol gördü.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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