Savunma düstü – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Savunma düstü

    Savunma düstü

    , ’de iç sahada en çok gol yiyen 4’üncü takım konumunda. Fırtına, Stadı’nda oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde tam 23 gol gördü

    ekibi, Stadı'nda oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan bordo-mavililer kalesinde ise 23 gol gördü. Fırtına, küme düşen (33 gol), Aytemiz Alanyaspor (25 gol) ve Kasımpaşa'nın (23 gol) ardından evinde en çok gol yiyen takım oldu. deplasman maçlarında ise daha az (21 gol) yedi. temsilcisi iç sahada oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 4'ünde kalesini gole kapatırken (Antalyaspor, Bursaspor, Kayserispor, Göztepe) bunların 3'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı.

    13 GOLÜ SADECE 3 MAÇTA YEDİ
    , sahasında yediği 23 golün 13'ünü 3 maçta kalesinde gördü. Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 kaybeden bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 6-1 mağlup oldu. Kazandığı Osmanlıspor maçında da (4-3) kalesinde 3 gol gördü.
    1. 23.4.2018
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