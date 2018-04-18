Onur Kıvrak'ı Allah korudu!
Osmanlıspor maçında daha önce çapraz bağları kopan dizinden sakatlanan Onur’a çekilen MR’da korkulan olmadı. Dizinde esneme meydana gelen Onur Kıvrak sezon sonuna kadar dinlendirilecek
YARALANMA TESPİT EDİLDİ
Ancak koltuk değnekleri ile hastaneye giden Onur'a çekilen MR'da korkulan olmadı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Onur'un çapraz bağlarının kopmadığı belirtilerek, "Onur'un daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. 2-3 haftalık tedavinin ardından kaptanımızın yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
KALE ARTIK ESTEBAN'IN
Tecrübeli file bekçisinin iyileşmesinin ardından da bitime az bir zaman kalmasından dolayı riske edilmeyeceği ve sezonu da kapattığı öğrenildi. Fırtına'nın Karşıyaka'dan kadrosuna katarak 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur, 10 yıldır görev yaptığı Trabzon'da en eski oyuncuların başında geliyor. 2020'ye kadar sözleşmesini uzatan 30 yaşındaki başarılı eldiven, 238 resmi karşılaşmada oynadı. Kalan 5 maçta kaleyi Esteban koruyacak.
ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIKLARI YAŞADI
Kasımpaşa ile 12 Mart 2011'de yapılan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur, ABD'de ameliyat edildi ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi. Tecrübeli kalecinin, 2 Ekim 2014'te Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçta bu kez sol diz ön çapraz bağları koptu. O sezon forma giyemeyen bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9,5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange maçıyla formasına kavuşabildi. Onur, 3 Mart 2016'da sağ diz dış menisküs ameliyatı geçirmiş ve 7 hafta sahalardan uzak kalmıştı.
ONUR DESTEKLER / MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL
Onur, Trabzonspor için önemli bir değerdir. Yaşadığı sakatlığın çok ciddi olmayışı kendi kariyeri açısından çok önemli olsa da takımdaki arkadaşlarının moral ve motivasyonu açısından da önemli oldu. Artık sezon sezonuna kadar Esteban ve Uğurcan gibi isimlerin en büyük destekçisi de Onur olacaktır. Kendisinin her zaman dediği gibi, "Bir dönem gelecek ve ben kaleyi genç arkadaşlar korurken arkadan en büyük motivasyon kaynağı olacağım." Sanırım o gün geldi Onur. Evet, acın var, moralin bozuk ama diğer kalecilerin güçlü olması için en çok sana ihtiyaçları var.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
-
Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
-
Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
-
Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Onur Kıvrak'ı Allah korudu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.