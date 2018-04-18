Onur Kıvrak'ı Allah korudu! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ı Allah korudu!

    <a href="/index/onur-kivrak?id=b2754dca-7d7e-469c-8fbd-0edaf5626065" class="" rel="tag">Onur Kıvrak</a>'ı Allah korudu!

    maçında daha önce çapraz bağları kopan dizinden sakatlanan Onur’a çekilen MR’da korkulan olmadı. Dizinde esneme meydana gelen sezon sonuna kadar dinlendirilecek

    Kaptan Onur Recep Kıvrak, futbol yaşantısını etkiyecek kadar ciddi olduğu ön görülen bir sakatlığı, daha hafif bir şekilde atlattı. maçının 83. dakikasında sakatlanan tecrübeli file bekçisi, oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için 10 dakika boyunca sekerek oynamıştı. Sahayı acılar içinde terk eden Onur'un daha önce sol dizinden ameliyat olduğu için yaşadığı sakatlığının futbol yaşantısını etkileyecek kadar ciddi olduğu iddia edildi.

    YARALANMA TESPİT EDİLDİ
    Ancak koltuk değnekleri ile hastaneye giden Onur'a çekilen MR'da korkulan olmadı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Onur'un çapraz bağlarının kopmadığı belirtilerek, "Onur'un daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. 2-3 haftalık tedavinin ardından kaptanımızın yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

    KALE ARTIK ESTEBAN'IN
    Tecrübeli file bekçisinin iyileşmesinin ardından da bitime az bir zaman kalmasından dolayı riske edilmeyeceği ve sezonu da kapattığı öğrenildi. Fırtına'nın Karşıyaka'dan kadrosuna katarak 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur, 10 yıldır görev yaptığı Trabzon'da en eski oyuncuların başında geliyor. 2020'ye kadar sözleşmesini uzatan 30 yaşındaki başarılı eldiven, 238 resmi karşılaşmada oynadı. Kalan 5 maçta kaleyi Esteban koruyacak.

    ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIKLARI YAŞADI
    Kasımpaşa ile 12 Mart 2011'de yapılan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur, ABD'de ameliyat edildi ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi. Tecrübeli kalecinin, 2 Ekim 2014'te Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçta bu kez sol diz ön çapraz bağları koptu. O sezon forma giyemeyen bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9,5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange maçıyla formasına kavuşabildi. Onur, 3 Mart 2016'da sağ diz dış menisküs ameliyatı geçirmiş ve 7 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

    ONUR DESTEKLER / MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL
    Onur, için önemli bir değerdir. Yaşadığı sakatlığın çok ciddi olmayışı kendi kariyeri açısından çok önemli olsa da takımdaki arkadaşlarının moral ve motivasyonu açısından da önemli oldu. Artık sezon sezonuna kadar Esteban ve Uğurcan gibi isimlerin en büyük destekçisi de Onur olacaktır. Kendisinin her zaman dediği gibi, "Bir dönem gelecek ve ben kaleyi genç arkadaşlar korurken arkadan en büyük motivasyon kaynağı olacağım." Sanırım o gün geldi Onur. Evet, acın var, moralin bozuk ama diğer kalecilerin güçlü olması için en çok sana ihtiyaçları var.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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