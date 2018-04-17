Rıza Çalımbay: "Avrupa'ya gideceğiz" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    : "Avrupa'ya gideceğiz"

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>: "Avrupa'ya gideceğiz"

    , zor günlerde devraldığı takımı Avrupa'ya taşımak için mücadelelerinin son ana kadar süreceğini söyledi.

    , zor günlerde devraldığı takımı Avrupa'ya taşımak için mücadelelerinin son ana kadar süreceğini söyledi. 54 yaşındaki hoca, şu an sadece hedefe odaklandığını belirterek, "Bizi buraya getirmelerinin nedeni bir sorun olduğu içindir. Her şeyin yolunda gittiği bir ortamda yönetim veya teknik adam değişikliği olmaz. Biz sorunu çözmek için geldik ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Geldiğimizdeki konumla şu anki konum arasındaki fark görülebiliyor. Sezonu da Avrupa hedefine ulaşmış bir noktada bitireceğiz. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu takımın önü açık ve başarılı olacak bir potansiyeli var. Kalan haftalarda da bunu çok daha net bir şekilde ortaya koyacak. Benim vicdanım rahat" diye konuştu.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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