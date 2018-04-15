Hedef 6'da 6

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de kalan 6 maçlarını kazanacaklarını belirtti ve zor günlerde devraldığı takımı Avrupa'ya taşımak için mücadelelerinin son ana kadar süreceğini söyledi. 54 yaşındaki hoca, şu an sadece hedefe odaklandığını belirterek, "Geldiğimizdeki konumla şu anki konum arasındaki fark görülebiliyor. Sezonu da Avrupa hedefine ulaşmış bir noktada bitireceğiz. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu takımın önü açık ve başarılı olacak bir potansiyeli var. Kalan haftalarda da bunu çok daha net bir şekilde ortaya koyacak" diye konuştu. Tecrübeli hoca, "Osmanlıspor'un durumunu biliyoruz. Kazanmak için sahada büyük bir gayret sarfedeceklerdir. Öncelikle centilmence bir müsabaka olmasını diliyorum" dedi ve şöyle devam etti:

İYİ OYNAMIŞLARDI

Futbolcular ım kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ligin geri kalan bölümündeki maçlarımızı kazanacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız bunu başaracak güçte. Osmanlıspor karşılaşması iki takım için de çok önemli. Bizim yerimizi tam sağlamlaştırmamız için mutlaka iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor. Takım olarak orada çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Osmanlıspor, Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele etmişti. Ligin sonu yaklaşıyor, artık maçların telafisi yok. Kayserispor karşılaşmasının ikinci yarısı gibi oynamak, hatta üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunu yaparsak istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz."

Yunus Emre SEL

ÇALIMBAY iLE TRABZONSPOR

25 maç

13 galibiyet

7 beraberlik

5 yenilgi

49 gol attı

21 gol yedi

GOL ATAN ATANA

Trabzonspor'da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Rıza Çalımbay'ın "Sadece Burak'ın ayağına bakıyoruz. Diğer bölgelerde oynayan arkadaşlarımızın da takıma katkı sağlaması gerekiyor" şeklindeki eleştirilerinin ardından yapılan sıkı çalışmalar sahaya da yansıdı. Son 4 maçında 12 gol atan Trabzon'da Burak fileleri 4 kez sarsarken, Yusuf 3, N'Doye 1, Abdülkadir 1, Kucka 1, Onazi 1 ve Okay 1 gol attı. Gol atan oyuncularda yaşanan bu çeşitlilik 54 yaşındaki hocanın da yüzünü güldürdü.

Net ortada - Mini yorum Olcay Çakır

Rıza Çalımbay UEFA hedefine kilitlenmiş gözüküyor. Bunun gerilimi de yüzünden ve tavırlarından gayet net olarak okunabiliyor. Geldiği günden itibaren, içerisine girdiği zor koşullar bir tarafa bırakıldığında sezon sonu karnesinde gemiyi limana nasıl yanaştırdığı ile sorgulanacak kendisi, ne yaşadıklarının bir önemi olmayacak. Haliyle; her karşılaşma öncesi onunla özdeşleşen "bizim bu maçı ne yapıp edip almamız lazım" sözü hafızalarımıza adeta kazınmış durumda. Eminim oyuncularının da... Hem takımı hem de kendisi açısından çok önemli bir sezon finali yaşama adına artık her maçı en az şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi ciddiyetinde verecekler.