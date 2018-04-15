Futbol şehri – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Futbol şehri

    Futbol şehri
    Fırtına'nın sol beki Filip Novak, 'u çık sevdiğini söyledi. 27 yaşındaki Çek savunmacı, "Burası tam bir futbol şehri. İnsanları da çok yardımsever. Kendimi tam anlamıyla verebiliyorum. Sokağa çıktığımızda da ilgi inanılmaz derecede yüksek" ifadesini kullandı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbol şehri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN