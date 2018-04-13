Abdülkadir Ömür: "Her olaydan ders alıyorum"

Genç futbolcu Abdülkadir Ömür, her geçen gün daha iyi olmaya çalıştığını, yaşadığı her olaydan dersler aldığını söyledi.

Genç futbolcu Abdülkadir Ömür, her geçen gün daha iyi olmaya çalıştığını, yaşadığı her olaydan dersler aldığını söyledi. 18 yaşındaki yıldız, "Bordo-mavili formayı giymek herkese nasip olmaz. Değerini çok iyi bilmemiz gerek. Gençler olarak bizler daha çok çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.