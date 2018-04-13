Abdülkadir Ömür: "Her olaydan ders alıyorum" – Fotomaç – 13 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Abdülkadir Ömür: "Her olaydan ders alıyorum"

    Abdülkadir Ömür: "Her olaydan ders alıyorum"

    Genç futbolcu Abdülkadir Ömür, her geçen gün daha iyi olmaya çalıştığını, yaşadığı her olaydan dersler aldığını söyledi.

    Genç futbolcu Abdülkadir Ömür, her geçen gün daha iyi olmaya çalıştığını, yaşadığı her olaydan dersler aldığını söyledi. 18 yaşındaki yıldız, "Bordo-mavili formayı giymek herkese nasip olmaz. Değerini çok iyi bilmemiz gerek. Gençler olarak bizler daha çok çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdülkadir Ömür: "Her olaydan ders alıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN