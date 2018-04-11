Ahmet Ağaoğlu: "Savaşın içindeyiz"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da Basın Tribünü programına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Taraftarı olduğunuz bir kulübün başkanı oluyorsunuz bu inanılmaz bir gurur. Tabiri caizse kendimizi bir savaşın içerisinde bulduk. Görev zor bir görev, süreç sıkıntılı ve tablo herkesin malumu. Borç 841 milyon TL. Gelirimiz ise 130 milyon TL. Gelirimizin 7 katı borçlanmışız. Yıllık faiz giderimiz 100 milyon TL. Tablo bu kadar net. Yani gelirimizin yüzde 60'ı faize gidiyor. Gelirlerin hepsi temlikli. En kısa temlikli olan göğüs reklamı, o da bir sene sonra bitecek. Tüm bu olumsuzluklar içinde benim en büyük şansım bu çok iyi bir yönetim oluşturduk. Hayrettin bey çok tecrübeli bilgisi birikimi olan birisidir. Başdanışman Özkan Sümer. Herkes saygı göstermeli" dedi.