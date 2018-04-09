Abdülkadir ve Yusuf'tan büyük katkı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Abdülkadir ve Yusuf'tan büyük katkı

    Abdülkadir ve Yusuf'tan büyük katkı

    Bordo-mavililerde altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncular (6) ve Abdülkadir Ömür (3), 28 haftalık periyotta toplam 9 gol kaydetti

    'da altyapıdan A takıma yükselen genç yıldızlar ve Abdülkadir Ömür, Spor Toto 'deki başarılı performanslarıyla takımlarına önemli katkı sağlıyor.

    Bordo-mavili takımın 21 yaşındaki futbolcusu , 'deki 28 haftalık periyotta 6, 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür ise 3 gol kaydetti. İki futbolcu, fileleri havalandırmalarının yanı sıra gol paslarıyla da takımlarına katkı verdi.

    Yusuf Yazıcı, 'un 10. haftada Galatasaray'ı 2-1, 12. haftada Osmanlıspor'u 4-3, 16. haftada Bursaspor'u 1-0, 28. haftada Kayserispor'u 4-0 yendiği maçlarda birer, 26. haftada Evkur 'u 4-1 mağlup ettiği müsabakada ise 2 gol attı.

    Abdülkadir Ömür ise ligin 8. haftasında Karadeniz ekibinin 6-1 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında bordo-mavili formayla ligdeki ilk golünü kaydetti. Genç oyuncu, Trabzonspor'un 23. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, 28. haftada ise Kayserispor'u 4-0 yendiği maçlarda birer kez fileleri havalandırdı.

    18 puana katkı

    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

    İki futbolcu, gol yollarındaki performanslarıyla bordo-mavililerin ligde 45 puanının 18'ine katkı sağladı.

    Oynama süreleri

    Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Yusuf Yazıcı, bu sezon 27 maçta bin 943 dakika görev alarak takımın vazgeçilmez oyuncularından oldu.

    Yusuf Yazıcı, sadece ligin 21. haftasında Gençlerbirliği ile oynanılan karşılaşmada kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

    Abdülkadir Ömür de ligde özellikle son haftalarda istikrar yakaladı. Genç oyuncu, ligde 24 maçta bin 590 dakika süre alarak formaya ısındı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:34
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