Sumudica gidişatı hiç beğenmedi
Kayserispor'un hocası Marius Sumudica ise zorlu bir takıma karşı son derecek etkisiz olduklarını belirtti.
TRABZON SEN BİZİM KARDEŞİMİZSİN
Karşılaşma öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kayserili taraftarları yemekte ağırladı. Oldukça dostane geçen organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarlar 'Bize her yer Trabzon', 'Trabzon sen bizim kardeşimizsin' ve 'Büyük başkan' sloganları attı. Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümün boş olduğu görülürken, konuk taraftarlar ise kendilerine ayrılan kısmı doldurdu.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:47
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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