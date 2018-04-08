Sumudica gidişatı hiç beğenmedi – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Sumudica gidişatı hiç beğenmedi

    Sumudica gidişatı hiç beğenmedi

    'un hocası Marius Sumudica ise zorlu bir takıma karşı son derecek etkisiz olduklarını belirtti.

    'un hocası Marius Sumudica ise zorlu bir takıma karşı son derecek etkisiz olduklarını belirtti. iki haftadır sert bir düşüş yaşadıklarını sözlerine ekleyen sarı-kırmızılı hoca, "En kısa sürede toparlanıp kalan maçlarımıza kazanmak için çıkacağız" dedi. Öte yandan Rumen teknik adam, maç öncesi okunan İstiklal Marşı'na asker selamı vererek eşlik etti.

    TRABZON SEN BİZİM KARDEŞİMİZSİN
    Karşılaşma öncesi Büyükşehir Belediyesi, Kayserili taraftarları yemekte ağırladı. Oldukça dostane geçen organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarlar 'Bize her yer Trabzon', 'Trabzon sen bizim kardeşimizsin' ve 'Büyük başkan' sloganları attı. Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümün boş olduğu görülürken, konuk taraftarlar ise kendilerine ayrılan kısmı doldurdu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:47
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