Avrupa düellosu – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    düellosu

    Avrupa düellosu

    , kendisi gibi kupalarına katılma mücadelesi veren ’u ağırlıyor. Hedef; kazanıp G.Saray yenilgisini telafi etmek

    derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sosa ile sakatlıkları süren kaleci Esteban ve Durica forma giyemeyecek. 'da da Kucher sarı kart cezalısı; Badji ise sakatlığı nedeniyle kadroda yok..

    TAKTİK ÇALIŞMA YAPTILAR
    Bordo-mavililer hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla tamamlayarak, kampa girdi. Bilet satışı devam ediyor. Kale arkaları 25 lira, misafir tribün ise 30 lira. Diğer biletler ise 40 liradan başlayıp, 425 liraya kadar çıkıyor.
    SPOR 'de 5. sırada yer alan bugün evinde 1 puan gerisinde 7. sırada bulunan Kayserispor'u konuk edecek. Stadı'ndaki maçta kazanan taraf kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Fırtına'da Castillo ile Bero'nun iyileşmesi 'ın kadro seçimi konusunda alternatiflerini artırdı.

    ONAZİ DE KADRODA
    Tecrübeli çalıştırıcının, cezalı 'nın yerine ilk 11'e ya da Dame N'Doye'dan birisini monte etmesi bekleniyor. Sarı kart cezası biten Ogenyi Onazi de kadroda tekrar yerini alacak. Çalımbay, taraftarlara destek çağrısında bulunurken, kazanıp hem Galatasaray yenilgisini telafi etmek hem de Avrupa yolunda en önemli rakiplerinden birisini ekarte etmek istediklerini dile getirdi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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